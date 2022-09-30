 رئيس الوزارء اليمني يشيد بتقديم السعودية منحة مشتقات نفطية بقيمة 200 مليون دولار - بوابة الشروق
الجمعة 30 سبتمبر 2022 10:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزارء اليمني يشيد بتقديم السعودية منحة مشتقات نفطية بقيمة 200 مليون دولار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 10:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 10:08 ص

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الجمعة بدور المملكة العربية السعودية في تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تقدر بقيمة 200 مليون دولار.
جاء ذلك في تدوينة لرئيس الوزراء اليمني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة (اليمن) الفضائية، وأشار إلى أن تلك المنحة ستساعد الحكومة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها أمام المواطن.
يشار إلى أنه جرى مساء أمس الخميس توقيع اتفاقية منحة من المشتقات النفطية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن قدمتها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك