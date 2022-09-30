رئيس الوزارء اليمني يشيد بتقديم السعودية منحة مشتقات نفطية بقيمة 200 مليون دولار

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الجمعة بدور المملكة العربية السعودية في تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تقدر بقيمة 200 مليون دولار.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس الوزراء اليمني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة (اليمن) الفضائية، وأشار إلى أن تلك المنحة ستساعد الحكومة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها أمام المواطن.

يشار إلى أنه جرى مساء أمس الخميس توقيع اتفاقية منحة من المشتقات النفطية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن قدمتها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني.