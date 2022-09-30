أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الجمعة، بدء عملية صيانة خزان صافر النفطي المتهالك والعائم قبالة السواحل الغربية للبلاد، بعد أيام.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين عن وزير النقل في حكومة الجماعة عبدالوهاب الدرة قوله إن " بدء صيانة خزان "صافر" يتوقع أن يكون مطلع أكتوبر (بعد أيام) مع اكتمال التعهدات للمرحلة الأولى بقيمة 75 مليون دولار لدى الأمم المتحدة".

وأفاد بأن "المرحلة الأولى تتضمن سحب النفط الخام من "صافر" إلى سفن مستأجرة؛ ثم إعادة المخزون إلى خزان عائم جديد كمرحلة ثانية".

وحمل الوزير الحوثي" التحالف مسؤولية تدهور وضع سفينة صافر ووقوف العالم على شفا كارثة بحرية غير مسبوقة".

ومؤخرا، أعلن منسق الأمم المتحدة باليمن ديفيد جريسلي، جمع كل المبلغ المطلوب البالغ 75 مليون دولار للبدء في عملية طوارئ لنقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة آمنة.

وطلب في بيان، من الجهات المانحة تحويل جميع تعهداتها إلى نقدية، من أجل البدء الفوري لعملية الصيانة.

يشار إلى أنه نتيجة لعدم خضوعه لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح خزان صافر يشكل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث يحمل أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعله عرضة لخطر تسرب أو انفجار يهدد البيئة في اليمن والإقليم.