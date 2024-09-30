محافظ أسيوط يتفقد مدرستي المطيعة الثانوية والإعدادية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرستي المطيعة الثانوية المشتركة والإعدادية البحرية المشتركة بقرية المطيعة التابعة لمركز أبوتيج لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية؛ تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية، للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعلي عبدالرحمن مدير مدرسة المطيعة الثانوية المشتركة، ونعيمة محمد رشوان مديرة مدرسة المطيعة الإعدادية البحرية المشتركة.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد مدرسة المطيعة الثانوية المشتركة بقرية المطيعة التابعة لمركز أبو تيج، حيث تفقد معمل الحاسب الآلي، والمكتبة وبعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية مقدما التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

واطمأن المحافظ، على انتظام العملية الدراسية بالمدرسة واستمع إلى شرح من مدير المدرسة الذي أوضح أن الفصول الدراسية بالمدرسة 16 فصلا دراسيا للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، حيث تصل كثافة كل فصل منهم حوالي 41 طالبا وطالبة بإجمالي 680 طالبا وطالبة على مستوى المدرسة بالكامل خلال العام الدراسي الجاري.

وناقش أبو النصر، الطلاب والطالبات وجلس على مقاعد الطلاب مستمعا معهم لشرح المعلمة واستمع إليهم وحثهم على ضرورة بذل الجهد في تحصيل دروسهم مع أهمية التفاعل والنقاش والحوار والمشاركة في الأنشطة الطلابية وهو ما يؤثر إيجابيا في تكوين الشخصية التي ستكون أمل البلاد في استكمال أعمال البناء والتنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكونهم قادة المستقبل.

واستكمل محافظ أسيوط، جولته بتفقد مدرسة المطيعة الإعدادية البحرية المشتركة بقرية المطيعة التابعة لمركز أبوتيج.

وتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الإعدادية المختلفة، وقدم التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، واطمأن على انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطلاب، واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين.

واستمع لشرح من مديرة المدرسة بكثافة الفصول بالمدرسة، موضحا أن عدد الفصول الدراسية 29 فصلا بالمدرسة للصفوف الإعدادية المختلفة بواقع 1200 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد محافظ أسيوط، توزيع الكتب المدرسية على الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة خلال الأيام الأولى للدراسة، لافتا إلى ضرورة غرس روح الإنتماء وحب الوطن واحترام وتقدير المدرسين لدى الطلاب والتلاميذ.

وشدد على مسئولي التربية والتعليم بمتابعة حسن سير انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.