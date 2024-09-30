تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان أمام النصر في دوري النخبة

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أعلن يونس علي، المدير الفني للريان القطري، تشكيل فريقه لمباراة النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات دوري النخبة الآسيوية.

استهل فريق الريان الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مشواره بالخسارة في المباراة الأولى أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم في قطر.

بينما افتتح النصر مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا، ضد منافسه الشرطة العراقي وتعادل إيجابيًا 1-1.

وجاء تشكيل الريان على النحو التالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

الدفاع: حازم حامد، جولين دي سارت، دافيد جارسيا، عبدالعزيز حاتم

الوسط: محمود تريزيجيه، روجر جيدس، أندري فونيسكا، محمد صالح

الهجوم : أشرف بن شرقي، جوشوا برينيت.