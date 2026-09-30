يستضيف جاليري ضي الزمالك، مساء الأحد المقبل 4 أكتوبر، معرضا تشكيليا للفنانة الكبيرة سوسن أبو النجا، يحمل عنوان "إيقاعات بصرية شرقية".

يستمر المعرض لمدة أسبوعين وتتاح الأعمال للجمهور يوميا من الحادية عشرة صباحا حتى التاسعة مساء، ليقدم للمتلقي تجربة بصرية فريدة ممتعة.



سوسن محمد محمد أبو النجا، فنانة تشكيلية مصرية، تنتمي إلي جيل الثمانينات حاصلة علي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة ( المعهد العالى ليوناردو دافنشى ) 1978 . عضو نقابة الفنانين التشكيليين، ممارسة ديكور لمنوعات التليفزيون لمدة عامين، أمين متحف محمود مختار لمدة خمس سنوات، وتفرغت للعمل الفنى.

المعارض الخاصة بالفنانة سوسن أبو النجا



معرض بمعهد جوتة مارس 1986 .

معرض بالسويس ديسمبر 1986 .

معرض ببورسعيد 1987 .

معرض بأتيليه القاهرة نوفمبر 1988 .

معرض بقصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية 1990 .

معرض بالأكاديمية المصرية بروما 1992 .

معرض بقاعة إكسترا 1994 .

معرض بقاعة إخناتون ( 4 أ ، ب ) بمجمع الفنون بالزمالك 1996 .

معرض بأسيوط وسوهاج وطنطا والمنيا (الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 2000 .

معرض بجاليرى توت بالمهندسين 2003 .

المعارض الجماعية المحلية

معرض الربيع من عام 1978 إلى 1980 جمعية خريجى الفنون الجميلة .

معرض الطبيعة والتراث من 1979 إلى 1992 .

معرض الطلائع من عام 1979 إلى 1982 .

صالون القاهرة (جمعية محبى الفنون الجميلة ) من 1980 إلى 1992 .

صالون الجمعية الاهلية من 1980 إلى 1992 .

صالون الأتيليه بالقاهرة من عام 1980 إلى 1998 .

المعرض العام من عام 1980 إلى 1990 .

مسابقة النيل عام 1983 .

مسابقة من وحى الطبيعة المصرية عام 1984 .

مسابقة الصحراء والعنصر الجديد عام 1985 .

مسابقة القاهرة فى عيون الفنانين عام 1986 .

معرض الثقافة الجماهيرية بمرسى مطروح وسيوة عام 1986 .

صالون مصر بالاسكندرية عام 1986 الى 1990 .

معرض شباب المصورين بكلية الفنون الجميلة بالمنيا أبريل 1987 .

معرض الجمال من أجل الخير ( جمعية مرضى الروماتيزم ) 1987 .

معرض الحديقة والميدان بالمسرح القومى 1988 وبنادى الصيد 1990 .

معرض بمناسبة مرور 60 عام على تأسيس معهد ليوناردو دافنشى ديسمبر 1988 و1989 بالمركز الثقافى الإيطالي.

صالون الشباب الاول بمصر والإسكندرية 1989 والثانى 1990 .

معرض خريجى ليوناردو دافنشى 1989 .

معرض مهرجان أسوان الدولى للفنون من 1990 إلى 1991 .

معرض صرخة من أجل الكويت بقاعة النيل يناير 1991 .

معرض نداء السلام فندق مريديان القاهرة يناير 1991 .

معرض بمناسبة افتتاح المبنى الجديد بالمخابرات العامة 1991 .

معرض مشترك مع الفنان رضا عبد السلام فى أسيوط وسوهاج والمنيا ( الهيئة العامة لقصور الثقافة والوادى الجديد ) 1991 .

معرض فنانات مصريات بقاعة الاوبرا يناير 1992 .

معرض ( مختارات من الفن المصرى المعاصر ) بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادى عشر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز بقاعة المؤتمرات الكبرى بالقاهرة 1994.

المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 26 ) 1999 .

الصالون السنوى الـ ( 44) لجماعة الفنانين والكتاب بأتيلية القاهرة .

معرض سيد عبد الرسول وتلاميذه ـ متحف أحمد شوقى 2000 .

المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 27 ) 2001 .

معرض إبداع المرأة العربية بقصر الفنون بالاوبرا نوفمبر 2002 .

معرض بمناسبة مرور 25 عام على إنشاء مجمع الفنون بالزمالك ديسمبر 2002 .

المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 28 ) 2003 .

المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 29 ) 2005 .

مهرجان الإبداع التشكيلى الأول ( المعرض العام الدورة الثلاثون وسوق الفن التشكيلى الأول ) 2007 .

مهرجان الإبداع التشكيلى الثالث ( المعرض العام الدورة الثانية والثلاثون ) 2009 .

المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 34 ) 2012 .

المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 35 ) مايو 2013 .

معرض ( لمحات إبداعية 2 .. للسادة المتفرغين لعام 2015 - 2016 ) بقاعتى ( نهضة مصر - إيزيس ) بمركز محمود مختار مايو 2016.

معرض ( نساء من مصر) للمتفرغين الحاصلين على منح التفرغ بقاعة ( آدم حنين) بمركز الهناجر للفنون بالأوبرا مارس 2017.

معرض بعنوان ( نوافذ الإبداع ) للسادة المتفرغين الحاصلين على منح التفرغ لعام 2016 / 2017 بقاعتى ( نهضة مصر وإيزيس ) بمركز محمود مختار الثقافى إبريل 2017.



المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية



معرض الفن المصرى المعاصر بالكويت 1990 .

معرض الشباب الفنانين الفائزين فى صالون الشباب الاول بالاكاديمية المصرية بروما 1990 .

معرض إبداع المرأة المصرية بالأكاديمية المصرية بروما ديسمبر 1991 .

معرض طواف ( المجر وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ويوغسلافيا ) 1991.

معرض بالأكاديمية المصرية بروما 1992 .

معرض بمناسبة عام المرأة العالمى بمنظمة اليونسكو بباريس 1995 .

معرض بمناسبة عام المرأة العالمى ببكين فنانات مصريات بالصين 1995 .

معرض الفن المصرى المعاصر بالبرتغال نوفمبر 2002 .

معرض الفن المصرى المعاصر ببكين ديسمبر 2002 .

معرض الفن المصرى المعاصر بالبرتغال 2003 .

معرض يوم المرأة العالمى بقاعة تووت بالدقى 2007 .



البعثات و المنح



منحة تفرغ من الدولة منذ عام 1992 : 1994 للإبداع الفنى .

الموسوعات المحلية و العالمية المدرج فيها اسم الفنان

موسوعة صالون الشباب الجزء الأول إعداد الدكتور/صبحى الشارونى 1994 إصدار قطاع الفنون التشكيلية .



الجوائز المحلية



جائزة الطلائع 1982 .

جائزة تقديرية فى مسابقة القاهرة فى عيون الفنانين 1986 .

جائزة تقديرية فى صالون الشباب الأول بقاعة النيل 1989 .

جائزة تقديرية من معرض النيل القومى 1992 .



مقتنيات خاصة



لدى العديد من الأفراد بالداخل والخارج .



مقتنيات رسمية



متحف الفن المصرى الحديث .

ـ دار الأوبرا المصرية .

ـ قاعة المؤتمرات بمدينة نصر .

الأكاديمية المصرية بروما .

البنك الأهلي سوسيتيه