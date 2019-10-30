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ارتفاع أرباح بنك «ستاندرد تشارترد» خلال الربع الثالث

بنك ستاندرد تشارترد
بنك ستاندرد تشارترد
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:25 ص | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:26 ص


أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني -اليوم الأربعاء- ارتفاع أرباحه القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 761 مليون دولار مقابل 741 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي، لترتفع أرباح السهم الواحد إلى 22.5 سنت مقابل 21.4 سنت خلال الفترة ذاتها قبل عام.

وزادت أرباح البنك قبل حساب الضرائب بنسبة 4% إلى 1.11 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار البنك إلى وصول أرباحه الأساسية قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.24 مليار دولار مقابل 1.07 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت أرباح تشغيل البنك إلى 3.96 مليار دولار مقابل 3.75 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما ارتفعت أرباح التشغيل الأساسي إلى 3.98 مليار دولار مقابل 3.72 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأشار البنك إلى أنه يواصل التركيز على استراتيجيته الرامية إلى الوصول بالعائد على استثماراته إلى 10% بحلول 2021.

في الوقت نفسه ذكر البنك أن نفقات النصف الثاني من العام الحالي ستكون أعلى قليلا من النصف الأول بسبب إعادة هيكلة قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.


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