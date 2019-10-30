«أير بريميا» تعتزم شراء 5 طائرات من طراز «بوينج 787 - 9دريملاينر»

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" اعتزام شركة الطيران الكورية الجنوبية "أير بريميا" شراء 5 طائرات من طراز "بوينج 787 - 9 دريملاينر" بعد اتفاقها على استئجار 3 طائرات من الطراز ذاته من شركة "أير ليز كوربوريشن" في وقت سابق من العام الحالي.

وتقدر قيمة صفقة شراء الطائرات الخمس بحوالي 1.4 مليار دولار.

كانت "أير بريميا" التي تعمل بشكل أساسي من مطار "سول إنشيون الدولي" في كوريا الجنوبية قد أعلنت اعتزامها بدء العمل في سبتمبر 2020 من خلال تسيير خطوط طيران إقليمية في آسيا، ثم تسيير رحلات إلى لوس أنجليس وسان خوسيه في الولايات المتحدة بحلول 2021.