 أوكرانيا تسجل 8312 إصابة و173 وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل 8312 إصابة و173 وفاة جديدة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 9:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 9:22 ص

 سجلت أوكرانيا 8312 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للحالات المصابة إلى 378 ألفا و729 شخصا.
وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت 173 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 7041 شخصا.
ووفقا للبيانات فإن هناك 3394 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 155 ألفا و26 حالة.

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