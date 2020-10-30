الرجاء جاهز لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

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كشفت تقارير صحفية مغربية عن جاهزية فريق الرجاء البيضاوي لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووذكر موقع "le360 sport" المغربي أن فريق الرجاء بات مؤهلا لخوض مباراة الإياب التي ستجمعه بمضيفه الزمالك، والتي تأحلت مجددا لموعد لاحق بطلب من السلطات المصرية، بعد أن تزامن موعدها مه الانتخابات البرلمانية المصرية.

وأضاف الموقع المغربي أن فريق الرجاء أصبح مؤهلا عدديا لخوض مباراة الزمالك، بعد أن أظهرت نتائج التحليلات المخبرية التي أجراها فريقه الأول، تعافي أكثر من 12 لاعبا.

واستعاد الرجاء خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من اللاعبين وباتت قائمته لمباراة الزمالك تضم 18 لاعبا وهي على النحو التالي :

حارس المرمى: أمير الحداوي.

المدافعون: فابريس نجاه، بدر بانون، سندالورفلي، عبد الإله مدكور ، إلياس الحداد، عبد الرحيم شاكير.

وسط الملعب: محمد زريدة، فابريس نجوما، زكرياء الوردي، عمر العرجون، زكرياء الهبطي.

الهجوم: بين ملانجو ، أيوب نناح، سفيان رحيمي، محسن متولي، عبد الإله الحافيظي، أنس جبرون.