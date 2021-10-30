أعلنت السلطات السورية، إصابة اثنين من جنودها جراء هجوم صاروخي شنتّه إسرائيل على مواقع في ريف دمشق.

ونُفّذ هذا الهجوم خلال ساعات النهار، خلافًا لما جرت عليه العادة، إذ دأب الاحتلال الإسرائيلي أن تكون اعتداءاته على سوريا في ساعات الليل.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إنه سُمع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق".

وقال مصدر عسكري سوري للإعلام الرسمي إنّ إسرائيل أطلقت في حوالي الساعة الـ11:17 من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي": "رشقة صواريخ أرض-أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق.

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية ن الانفجارات وقعت في اللواء 94 بمنطقة الديماس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية قدسيا.