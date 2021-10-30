مولدوفا وجازبروم الروسية تتوصلان لاتفاق بشأن نزاع الغاز

توصلت مولدوفا وروسيا لاتفاق سريع مفاجئ لنزاعمها الذي تصاعد مؤخرا بشأن إمدادات الغاز.

وأعلن متحدث باسم الحكومة في مولدوفا اليوم الجمعة أن عقد التوريد مع شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة سيتم تمديده لخمس سنوات أخرى.

كما تم الاتفاق على السعر والدين الذي يتعين على مولدوفا سداده لروسيا، خلال المفاوضات بمدينة سان بطرسبرج المطلة على بحر البلطيق.

وأكدت جازبروم أيضا تمديد العقد، وتحدثت عن "شروط مفيدة مشتركة". ولم يتم الكشف مبدئيا عن مزيد من التفاصيل.

كان العقد السابق بين تلك الجمهورية الفقيرة السوفيتية سابقا وجازبروم قد انتهى فعليا بنهاية أيلول/ سبتمبر، لكن تم تمديده حينئذ لمدة شهر آخر.

وكانت المفاوضات في الآونة الأخيرة محل نزاع كبير، في مقدمتها أسعار الغاز التي اعتبرتها مولدوفا مرتفعة للغاية، ومطالب روسية لسداد ديون مولدوفا التي تصل إلى أكثر من 700 مليون دولار، وهي ديون لم تعترف بها تشيسيناو.