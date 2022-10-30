مجلس النواب اللبناني: بري تسلم رسالة ميقاتي للتأكيد على متابعة الحكومة في تصريف الأعمال

أكدت رئاسة مجلس النواب اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تسلم اليوم الأحد، من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رسالة يبلغه فيها متابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً للنصوص الدستورية والأنظمة التي ترعى عملها، وذلك بعد تبلغه مرسوم الاستقالة من رئيس الجمهورية.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب تلقى بعد ذلك رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون موجهة للمجلس النيابي بواسطة رئيسه يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب.

وكان عون قد وقع مرسوما صباح اليوم بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي والتي تقدمت بها الحكومة عقب انتخاب مجلس نواب جديد في مايو الماضي، فيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن المرسوم يفتقر الدستورية ولا يترتب عليه أي شيء، مشددا على استمرار الحكومة في مهمة تصريف الأعمال باعتبارها مهمة دستورية تفاديا للفراغ.