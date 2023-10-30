مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 1680 فلسطينيا من الضفة منذ بداية طوفان الأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة، بلغت حصيلتها نحو 1680 فلسطينيا، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في بيان صحفي مشترك، اليوم الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد الـ7 من الشهر الجاري، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 500 مواطن، تليها محافظة القدس.

وأشارت إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال، وهما من بين من اعتُقلوا بعد الـ7 من أكتوبر الجاري.

وشملت حملات الاعتقال كل الفئات بما فيها الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اعتُقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، وجرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء، منهم أطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبينت مؤسسات الأسرى، أن المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، التي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كل الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.

وأدت هذه الاعتداءات والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أن الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.

وأوضحت المؤسسات، أن 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وأصدر الاحتلال بعد الـ7 من أكتوبر الجاري، أكثر من 620 أمر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

وفيما يلي أبرز المعطيات الرقمية لحملات الاعتقال في الضفة منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

- الحصيلة الإجمالية لاعتقالات الضفة نحو 1680 فلسطينيا، مع الإشارة إلى أن هذا المعطى يشمل من تم الإفراج عنهم لاحقًا، و80% جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

- النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء 49، "علمًا أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948".

- أطفال: لا يتوفر معطى دقيق عن عدد الحالات.

- استُشهد اثنان من المعتقلين.

- أعلى نسبة في عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلغت نحو 500 فلسطينيا.

- بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 17 صحفيًا.

- أوامر الاعتقال الإداري: بلغت أكثر من 620 أمرا بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.