المفوضية الأوروبية تريد دفع محادثات انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي في 2025

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المرحلة التالية من محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي "في أقرب وقت ممكن" في 2025.

وأشاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل بكييف، قائلا إن أوكرانيا "واصلت دفع الإصلاحات الرئيسية قدما برغم خوضها حرب عدوان وحشية".

وجاءت تصريحات بوريل خلال تقديمه التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد.

ويعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة أولوية استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشدة إلى انضمام بلاده إلى التكتل بعد الغزو الروسي الشامل في 2022.

وأوصت المفوضية الأوروبية بتشجيع المحادثات مع أوكرانيا في مجالات رئيسية مثل القضاء والنظم المالية والحقوق الأساسية. وبدأ الاتحاد الأوروبي محادثاته مع أوكرانيا في يونيو.

وتعد مفاوضات العضوية عملية طويلة ومعقدة وتتطلب سنوات عديدة من التغييرات الإدارية والقانونية والاقتصادية حتى تتمكن الدولة المرشحة للانضمام من الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وحتى عندما تبدأ المفاوضات كما في حالة أوكرانيا، فإن التقدم ليس مضمونا. وعلى سبيل المثال، بدأت تركيا محادثات العضوية في 2005، لكن هذه المحادثات توقفت منذ فترة طويلة.

ولم تحقق رحلة أنقرة نحو العضوية أي تقدم اليوم الأربعاء في تقرير توسع الاتحاد الأوروبي الصادر عن المفوضية الأوروبية. ومع ذلك، أشارت المفوضية إلى "إعادة انخراط تدريجي" مع تركيا.

كما تلقت جورجيا، كما كان متوقعا، تقريرا سلبيا من المفوضية الأوروبية، التي وصفت الانتخابات الأخيرة بأنها جرت في "بيئة متوترة ومستقطبة للغاية".

وأوقف الاتحاد الأوروبي المحادثات الخاصة بعضوية جورجيا في يونيو بعد أن مررت الحكومة الجورجية تشريعات تستهدف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى تمويلا أجنبيا.