الزمالك يوجه الشكر لدولة الإمارات بعد قرار العفو عن ثلاثي الفريق

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حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر لدولة الإمارات، بعد قرار العفو عن ثلاثي الفريق الأول المحتجز، وهم عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا.

وجاء في بيان رسمي من الزمالك: "يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "ويتقدم المجلس بإسم الملايين من جموع الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، على تلك المبادرة الكريمة والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الجمهورية الجديدة".

وتابع: "الشكر موصول ومستحق إلى وزيري الشباب والرياضة وكل القيادات السياسية والأمنية في البلدين الشقيقين ومعالي سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهودً كريمة مشكورة في هذا المقام".

وأتم بيان الزمالك: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن تلك المبادرة تقدم رسالة للشباب في البلدين، ودافعاً نحو إعلاء قيم التسامح والروح الرياضية والمزيد من العمل المشترك".