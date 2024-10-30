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السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية طارئة في 11 نوفمبر

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
وكالات
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 6:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 6:40 م

دعت المملكة العربية السعودية لعقد قمة عربية إسلامية في 11 نوفمبر المقبل لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.

وأوضحت المملكة العربية السعودية، أن القمة المرتقبة ستأتي امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض 11 نوفمبر 2023، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمالا لجهود الأمير محمد بن سلمان بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وأكدت المملكة العربية السعودية، في بيان لها، أن الدعوة لتلك القمة تأتي في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي "الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية.

وأضافت المملكة أن الدعوة للقمة العربية الإسلامية المشتركة هي بسبب مساس العدوان الإسرائيلي بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت المملكة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.


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