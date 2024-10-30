الجيش الإسرائيلي يواصل محاولات التوغل في بلدة الخيام جنوب لبنان

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قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية استأنفت محاولات التوغل في مدينة الخيام جنوب البلاد، من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وأضافت أن اشتباكات درات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى، بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية.

ونوهت بأن «الطيران الاستطلاعي المعادي يواصل تحليقه فوق الخيام ومختلف قرى قضاء مرجعيون».

وأعلن حزب الله «استهدافه عند الساعة 02:30 من فجر يوم الأربعاء 30-10-2024؛ ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية».

وفي وقت سابق، استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً يضم عائلتين في منطقة وطى الخيام، وفُقد الاتصال بأفرادهما.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن مصير العائلة المؤلفة من 17 شخص مازال مجهولًا، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، رغم جهود الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وقوات اليونيفيل.