شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الجمعة، احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة حورس، بكليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعي والصيدلة، وذلك بحضور قيادات الجامعة وعدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والعلمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأولياء الأمور.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد إبراهيم صابر، رئيس مجلس الأمناء، والمهندس زياد إبراهيم صابر، نائب رئيس مجلس الأمناء، ومحافظي مطروح ودمياط والدقهلية، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء وهيئة التدريس ونواب رئيس الجامعة، وعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات.

وتضمنت الفعاليات طابور دخول الخريجين، وكلمات لممثلي الطلاب ورئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن الدكتور إبراهيم صابر، مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها الراحل، كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الضيوف وأوائل الخريجين والطلاب المتميزين في الأنشطة المختلفة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن سعادتها بمشاركة خريجي الجامعة فرحتهم بهذه المناسبة، مؤكدة أن لحظة التخرج تمثل محطة فارقة في حياة الشباب، وجنيًا لثمار سنوات طويلة من التعب والدراسة والاجتهاد، وبداية مرحلة جديدة من العطاء والعمل.

وأشادت الدكتورة منال عوض بمسيرة الراحل الدكتور إبراهيم صابر، مؤسس جامعة حورس ورئيس مجلس أمنائها، مشيرة إلى حرصه الدائم على استقبالها سنويًا خلال احتفالات التخرج، وما كان يحمله من رؤية وطنية مخلصة لبناء صرح تعليمي يسهم في إعداد عقول قادرة على صناعة المستقبل.

وأضافت أن الراحل، رغم غيابه، لا تزال روحه المعطاءة وآثاره النبيلة ومسيرته الحافلة بالعمل التعليمي والمجتمعي حاضرة في وجدان الجميع، وفي كل نجاح تحققه الجامعة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التحية والتقدير لأولياء الأمور، مؤكدة أن فرحة التخرج هي ثمرة سنوات من التعب والسهر والدعوات والتضحيات التي قدموها لأبنائهم، مشيدة بدورهم في دعم الطلاب ومساندتهم حتى الوصول إلى هذه اللحظة.

ووجهت الدكتورة منال عوض رسالة إلى الخريجين، أكدت خلالها أن التخرج ليس نهاية المطاف، وإنما البداية الحقيقية لمرحلة جديدة يترجمون فيها ما اكتسبوه من علم ومعرفة إلى واقع يسهم في بناء نهضة مصر وتحقيق تنميتها الشاملة والحديثة.

وقالت للخريجين: «ثقوا في قدراتكم، ولا تتوقفوا أبدًا عن الشغف والتعلم، واعلموا أن مصر تنتظر منكم الكثير، وأنكم أنتم من ستصنعون المستقبل بسواعدكم وعقولكم»، مشددة على أهمية مواصلة التعلم وتطوير القدرات وتسخير العلم لخدمة المجتمع والوطن.