مصدر حكومي: إنسحاب مسلحي حزب العمالى من مدينة سنجار شمالي العراق

أعلن مصدر حكومي في مدينة سنجار مساء يوم الأحد عن بدء انسحاب قوة حماية المدينة التابعة لحزب العمال الكردستاني المعارض، وإخلاء مواقعها داخل سنجار/130كم غربي الموصل/.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الأحد، إنه "في خطوة يبدو إنها تنفيذ عملي لاتفاق سنجار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فقد بدأت قوة حماية سنجار بالإنسحاب من جميع الدوائر والمقرات التي تشغلها في المدينة إعتبارا من مساء اليوم(الأحد)".

وأشار إلى أن "الاتفاق دخل مرحلة فعلية بعد انسحاب القوة، وهي جناح عسكري تابع لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، من داخل مركز مدينة سنجار وإخلاء جميع مواقعها ومقراتها داخل مركز المدينة".

وأضاف أن "تلك القوات بدأت بنقل معداتها الثقيلة وآلياتها من المقرات التي تشغلها داخل مركز قضاء سنجار ومركز ناحية منطقة سنوني شمال سنجار أيضا".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن ينهي مسلحو حزب العمال انسحابهم كليا من المنطقة وتسليم كافة مقراتها بحلول يوم الثلاثاء إلى قوات من اللواء 72 من الجيش العراقي بحسب اتفاق رسمي، على أن تقوم قوات الجيش فيما بعد بتسليمها إلى الشرطة المحلية لتكون هي المسؤولة كاملة عن الملف الأمني في المنطقة".

كما كشف المصدر عن "اتفاق تم بين الحكومة العراقية وقوة حماية سنجار التي ستنسحب من سنجار بدمج عدد منهم ضمن صفوف قوات الحشد الشعبي".

يشار إلى أن العشرات من أهالي سنجار خرجوا يوم الأحد في تظاهرة نظمتها الإدارة الذاتية التابعة لحزب العمال في المدينة منددين بالاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد حول تطبيع الأوضاع في سنجار.