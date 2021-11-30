الناتو: موسكو ستواجه عواقب ملموسة حال اتخاذ إجراءات عدائية ضد أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن موسكو ستواجه عواقب ملموسة، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي، إذا تجرأت على اتخاذ إجراءات عدوانية جديدة ضد أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك أسبابًا للقلق بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك في تصميم الناتو على الدفاع عن جميع الحلفاء في المنطقة.

وتابع: "نرسل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا استخدموا القوة العسكرية ضد أوكرانيا مرة أخرى".

وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه تم رصد تحركات للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ولوحظت "حركة غير عادية" للمعدات والجيش في المناطق الغربية لروسيا.