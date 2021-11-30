هاني سرحان: قضيت 4 شهور في قراءة كتب دينية وملفات أمنية قبل كتابة «الاختيار2»

قال هاني سرحان، عن استعداده لكتابة الاختيار 2، إنه قضى 4 شهور تقريبًا يقرأ في ملفات أمنية، وكتب سياسية ودينية من أجل خروج مسلسل الاختيار 2 بهذا المستوى من التوثيق والصدق.

وأضاف سرحان خلال حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، أن كل الأعمال التي قدمها هي أعمال إنسانية، تحكي عن الناس، ولكن الاختلاف في الاختيار 2 كان لأنه لا يصنع أبطالًا مثلما فعل في الفتوة، بل وثق أحداث لأبطال حقيقية.

وفي نهاية الندوة، كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم المؤلف والسيناريست هاني سرحان، المخرج بيتر ميمي، النجم إياد نصار، وقالت "توثيق هذه المرحلة من التاريخ المصري دراميًا، أمر مهم جدًا، ومن الضروري توثيق المزيد من الأحداث كي تبقى للأبد لأولادنا وللأجيال القادمة".

وعلى الصعيد السينمائي، تعاقد هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفاته السينمائية، التي يتناول من خلالها عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التي مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال، ومن المقرر أن يكون الفيلم جاهزًا للإطلاق خلال 2022.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. ويشهد هاني سرحان في الفترة الحالية نشاطًا فنيًا، فبعد منافسته الناجحة في موسم رمضان الماضي بمسلسل الاختيار 2: رجال الظل، يعمل حاليًا على فيلمه الروائي الأول اللي مايتسموش والذي سيكون من إنتاج نيوسنشري.