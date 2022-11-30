وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الأوكراني على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في بوخارست على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال بلينكن، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الامريكية: "إننا ركزنا أمس خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو على الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني الحازم لأوكرانيا لمواصلة التعامل مع العدوان الروسي".

وتابع قائلا: "هناك إصرار وقناعة قويين من بين العديد من البلدان للمساعدة في التأكد من أننا نساعد أوكرانيا في الدفاع عن بنيتها التحتية للطاقة وإصلاح واستبدالها"، لافتا إلي أن "الهجوم على البنية التحتية للطاقة وعلى المدنيين في كل ركن من أركان البلاد ليس طبيعيًا ولا يمكن تطبيعه".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الاوكراني عن شكره للولايات المتحدة لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتوفير احتياجات الطاقة التي تحتاجها لحماية سكانها المدنيين والعيش خلال فصل الشتاء.

وقال كوليبا إننا "سمعنا بالأمس عددًا من الالتزامات الجديدة - من مختلف أعضاء الناتو فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الدفاعية ومعدات الطاقة"، مؤكدا على ضرورة أن يتصرف الجميع بأكثر الطرق تنسيقًا لأن الشعب الاوكراني ليس لديه، قائلا: "لأنه عندما لا يكون لديك كهرباء أو إمدادات مياه، فأنت حرفياً تصبح جزءًا من خط المواجهة وتحتاج إلى دعم فوري".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "يسعدني أن أسمع من الجميع تقريبًا أن هذا الدعم لأوكرانيا سيستمر طالما كان ذلك ضروريًا، يمكنني إضافة عنصر واحد فقط إلى ذلك، سيكون شعب أوكرانيا في غاية الامتنان إذا تم تقديم هذا الدعم بالسرعة اللازمة واستمر طالما كان ذلك ضروريًا، الوقت مهم حقًا"، داعيا مزيد من الدول في هذا النضال المشترك من أجل السلام العالمي.