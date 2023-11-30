في سياق الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، أرسل مكتب العمل الإنساني بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، شحنة من الإمدادات الطبية للمستشفيات المصرية وصلت إلى مطار القاهرة أمس الأربعاء، بالتنسيق مع الآلية الأوروبية للحماية المدنية.

حيث استجاب مكتب العمل الإنساني بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، لإمداد وزارة الصحة والسكان المصرية لتجديد وزيادة مخزون المواد السريرية والطبية؛ لرعاية الجرحى الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

ويتكون التبرع لوزارة الصحة والسكان المصرية من 4.9 طن من المعدات الطبية، حيث تشمل الشحنة مكثفات الأكسجين، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ووحدات الجراحة الكهربائية، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، والنقالات الكهربائية.

وكان في استقبال الإمدادات بمطار القاهرة، ممثلو وزارة الصحة المصرية، ووفد من الاتحاد الأوروبي والسفارة الإسبانية بالقاهرة، ومكتب التعاون الإسباني في مصر.

وذكر بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة، اليوم الخميس، أن "مصر أصبحت لاعبا إقليميا رئيسيا في أزمة غزة، باعتبارها المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية والتواصل البري للقطاع، وبهذا التبرع وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تدعم إسبانيا دور مصر كميسر للعمل الإنساني والمساعدات في الأزمة الراهنة".