إسرائيل تتسلم المحتجزين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

تسلم الجانب الإسرائيلي، منذ قليل، المحتجزين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة، من صفقة تبادل الأسرى، منذ قليل، وذلك وفقا لما أفادت به مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت الحافلات المحملة بالمحتجزين الإسرائيليين و4 تايلانديين، قد وصلت مساء اليوم، إلى منفذ رفح، وتلقى هؤلاء المحتجزون المطلق سراحهم الرعاية الطبية عند وصولهم لمعبر رفح المصري، وذلك في اليوم السادس من الهدنة التي أفضت إليها وساطة مصرية قطرية، بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مشاهد توثق جانب من تسليم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو عناصر من المقاومة الفلسطينية تابعة لكتائب القسام، وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.

وتأتي عملية التسليم خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة اليوم الأربعاء، من الإفراج أسرى إسرائيليين لدى حركة «حماس».

وقالت حماس في بيان إنه «استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية».