 ضبط 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية - بوابة الشروق
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ضبط 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاطمة علي
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 2:15 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 2:15 م

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مجالس المدن وقطاع الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية والرقابة الإدارية، شنت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك في مركز ومدينة كفر صقر.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم الخميس، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط نحو 8 أطنان دواجن؛ جميعها مخالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


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