تقرير: سفينة أمريكية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون

قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة (سي إن إن)، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، الأربعاء.

وأضاف المسؤول: "على الرغم من أن نواياها غير معروفة، إلا أن الطائرة المسيرة كانت متجهة نحو السفينة"، وتابع: "لم تقع إصابات بين الأفراد الأمريكيين ولم تلحق أضرار بالسفن الأمريكية".

ولم يتضح على الفور ما هي السفينة الأمريكية التي أسقطت الطائرة المسيرة.

ويأتي الحادث بعد قيام طائرة إيرانية مسيرة باتخاذ إجراءات "غير آمنة وغير مهنية" بالقرب من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، الثلاثاء، وفقا لبيان لقائد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، براد كوبر.