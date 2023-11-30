مستشار ألمانيا: العالم فقد دبلوماسيا مميزا بوفاة هنري كيسنجر

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أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بعد وفاته، وأكد أهميته بالنسبة للعلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب شولتس اليوم الخميس على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ساهم هنري كيسنجر في صياغة السياسة الخارجية الأميركية على نحو لم يفعله سوى قليلون آخرون.. جهده لأجل الصداقة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا كان كبيرا".

وتابع المستشار الألماني أن كيسنجر الذي ولد في مدينة فرانكن الألمانية في عام 1923 ظل مرتبطا دائما بوطنه الألماني، وقال: "العالم فقد دبلوماسيا مميزا".

يذكر أن الدبلوماسي الأمريكي المنحدر من أصول ألمانية توفى أمس الأربعاء عن عمر يناهز 100 عام في منزله في ولاية كونيتيكت.

ويعد كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام واحدا من أعظم الدبلوماسيين بالقرن العشرين.