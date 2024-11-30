 الغرف السياحية: الحد الأقصى للحج البري هذا العام 225 ألف جنيه - بوابة الشروق
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الغرف السياحية: الحد الأقصى للحج البري هذا العام 225 ألف جنيه


نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 11:27 م

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الحد الأقصى للتكلفة للحج البري الاقتصادي هذا العام يبلغ 225 ألف جنيه، موضحًا أن هناك ارتفاعًا في الإقامة والفنادق بالسعودية بـ25% كقيمة خدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن نسبة زيادة أسعار الحج هذا العام تتراوح بين 11% لـ 33%، موضحًا أن نسب الزيادة السنوية في رحلات الحج هذا العام منطقية جدًا.

وشدد على أن المعروض في السوق أقل من هذا السوق بـ20%، مؤكدا أن هناك تنافسًا بين الشركات والمعروض.

ونوه بأن ضوابط الحج لا يقبل التلاعب بها، وأوضح أن الحج مقتصر على من لم يؤدي مناسك الحج في مرات سابقة حتى لو كان من المقتدرين أصحاب الأموال، وتنظيم رحلات حج بأقل من التكلفة مقابل التقصير في الخدمات سيترتب عليه معاقبة الشركة المنظمة.

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