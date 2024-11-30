كهرباء لبنان تعلن إصلاح جزء كبير من الأضرار بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل

أعلنت مؤسسة الكهرباء في لبنان إنجاز جزء كبير من إصلاح الأضرار في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للاعلام اليوم السبت: "بعد وقف النار الذي أعقب العدوان الإسرائيلي الأخير، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان مع الشركات المتعهدة على العمل على مسح وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء في المناطق المتضررة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وإعداد على أثرها خطة متكاملة للإصلاح والصيانة الشاملة وإعادة ربط جميع أوصال الشبكة على مستويي شبكتي النقل والتوزيع".

وأشارت إلى "التركيز في المرحلة الأولى على إعادة تشغيل المخارج والمحطات الرئيسية الحيوية لضمان عودة الخدمة الكهربائية تدريجياً إلى جميع المناطق"، مؤكدة أنه تم اليوم، إعادة تغذية معظم مخارج التوتر المتوسط وكل المحطات بعد عزل الفروع والمحطات الثانوية المتضررة".

وأوضحت أن استبدال المحولات المحترقة يتطلب إجراء الكشوفات الفنية من قبل المؤسسة لإعداد جردة بالمحولات المطلوبة، والتي سيتم تأمينها في أقرب وقت ممكن.