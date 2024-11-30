السعودية تقدم 11 ملعبا جديدا لاستضافة مونديال 2034

اقترح ملف ترشح السعودية لاستضافة تنظيم كأس العالم 2034 إنشاء 11 ملعبا جديدا، وتنظيم المباراتين الافتتاحية والنهائية على ملعب الملك سلمان، المخطط إنشاؤه في الرياض.

ويشمل الملف السعودي استضافة مباريات البطولة على 15 ملعبا، منها 4 جاهزة ولكن سيتم ترميمها، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 8 ملاعب جديدة، في حين يجري العمل على تنفيذ 3 ملاعب أخرى ستكون جاهزة لاستضافة كأس آسيا في 2027.

ومن المقرر أن يتسع ملعب الملك سلمان المقترح أن يشهد افتتاح ونهائي البطولة في العاصمة إلى أكثر من 92 ألف متفرج.

ويتضمن الملف السعودي تنظيم البطولة في 5 مدن هي الرياض وجدة والخوبر وأبها ونيوم.

وتقع 8 من الملاعب المقترحة في الرياض، و4 في جدة، أما الثلاثة المتبقية فتتواجد في الخوبر وأبها ومدينة نيوم.

وستوفر جميع المدن المضيفة خيارات واسعة للنقل، بداية من مطارات حديثة تصل إلى أكثر من 250 وجهة دولية، بالإضافة إلى شبكات حافلات وطرق وسكك حديدية حالية ومخطط لها، اتصالات بين المدن المضيفة المذكورة والثماني دول التي تشارك السعودية حدودها البرية.

وتم اقتراح إقامة مركز البث الإذاعي والتلفزيوني الدولي في الرياض، واقتراح إقامة قرعة البطولة في مدينة نيوم.

ولم يحدد الملف السعودي مقترحات بشأن الموعد المحدد للبطولة، ولكنه أشار إلى أنه سيتواصل بخصوص ذلك مع الفيفا والأطراف المعنية لتحديدها مع الأخذ في الاعتبار حالة الطقس والبطولات المحلية والدولية.

وكان فيفا قد قرر إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وديسمبر بدلا من الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج، ما تسبب في توقف الدوريات الأوروبية خلال تلك الفترة.

وحصل ملف ترشح السعودية، الذي يعد المنافس الوحيد لاستضافة مونديال 2034، على متوسط 4.2 من أصل 5، في تقييم فيفا الذي نشره اليوم السبت.

ومن المقرر التصويت على الملف السعودي في مؤتمر الفيفا في 11 ديسمبر المقبل.