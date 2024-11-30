 ثلاثي الزمالك يواصل البرنامج التأهيلي استعدادا لـ غزل المحلة - بوابة الشروق
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ثلاثي الزمالك يواصل البرنامج التأهيلي استعدادا لـ غزل المحلة

محمد ثابت
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 1:17 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 1:17 م

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد وناصر ماهر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرامج التأهيلية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للأبيض، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي مجموعة من الفقرات التأهيلية ضمن البرامج التأهيلية الموضوع لهم، في صالة الجيمانيزيوم، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة..

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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