التحالف العربي: تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الحوثيين والقضاء على 150 عنصرا إرهابيا

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن تنفيذ (22) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار التحالف إلى أن الاستهدافات دمرت (15) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (150) عنصراً إرهابياً، وذلك حسبما أوردته وكالة الانباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد قالت إن 4 قتلى و13 مصابًا سقطوا جراء استهداف جماعة الحوثيين الموالية لإيران معسكرًا لقوات العمالقة بمديرية مرخة السفلى شمال غربي محافظة شبوة بصاروخ باليستي.

وأوضحت المصادر - وفقًا لما ذكرته قناة اليمن الفضائية اليوم الخميس، أن الاستهداف الحوثي جاء عقب ساعات من استلام قوات العمالقة للمعسكر المعروف بـ(معسكر خمومة) خلال انتشارها بمحافظة شبوة، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى عتق.