طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية؛ حفاظا على سلامتهم.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية مساء اليوم الخميس - "إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية، واستحدثوا مركزا للجمارك بالمعسكر، واتخذوا المدنيين دروعا بشرية".

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيات الحوثي.

وكان التحالف قد أفاد - في وقت سابق اليوم - بأن قواته نفذت 22 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات بمأرب دمرت 15 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا.

يأتي ذلك فيما ذكرت أنباء يمنية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة في مديرية مرخة بمحافظة شبوة عقب استهدافها بصاروخ باليستي حوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن نحو 14 جنديا قُتلوا وأُصيب 13 آخرون في حصيلة أولية، إثر الهجوم الصاروخي الحوثي على تجمعات في معسكر خمومة بمديرية مرخة بمحافظة شبوة، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى عتق.

وتشهد المنطقة استنفارا لألوية العمالقة مع وصول تعزيزات لتطهير مديرية بيحان وعين وعسيلان من الحوثيين وقطع خطوط الإمداد على المليشيات المتجهة نحو محافظة مأرب.