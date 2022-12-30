كوريا الجنوبية تسجل أقل من 70 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة لتسجل أقل من 70 ألف حالة وسط مجهودات الحكومة لإحتواء الطفرة الجديدة خلال الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 65 ألفا و207 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 68 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و996 ألفا و347 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 68 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و95 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 562 حالة، بانخفاض 28 حالة عن اليوم السابق.