شهيد جديد من صحفيي غزة يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر لـ106

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ليلة الجمعة/السبت، استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 106.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان: «ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: «هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحفي جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلهم المأهول في مخيم النصيرات».

وقال مسئولون حكوميون في أكثر من مرة، إن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في إطار سعيها لـ«طمس الحقيقة وقتل الرواية الفلسطينية«.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء.