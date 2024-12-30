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قرر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي صرف مكافأة استثنائية لـ أحمد خليل «كالوشا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لدعمه نفسيًا بعد إهداره ركلة جزاء أمام الأهلي في الدوري.

ونجح إنبي في فرض التعادل السلبي على الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي إهدار أحمد خليل «كالوشا» ركلة جزاء في الدقيقة 88، والتي تحصل عليها فريقه بعد لمسة يد على ياسر إبراهيم من داخل منطة الجزاء.

وبعد انتهاء المباراة دخل كالوشا في نوبة بكاء، بسبب إضاعة ركلة الجزاء التي كادت أن تمنح فريقه الفوز على الأهلي.

وحل الأهلي ضيفًا على إنبي بملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.