كامل الوزير: منحنا رخصا جديدة لـ3405 مصانع خلال 6 أشهر

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن إصدار 3405 رخصة جديدة لمصانع، وتخصيص 852 قطعة أرض بمساحة 2.8 مليون متر مربع لهذه المصانع، وذلك منذ 3 يوليو الماضي، أي خلال أقل من 6 أشهر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى إطلاق الدولة مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه منذ عامين لدعم المصانع وتدبير رأس المال العامل من خامات أولية وعمالة وكهرباء، لافتا إلى حوالي 9 آلاف مصنع من المبادرة والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأضاف أن البنك المركزي يدرس حاليا مبادرة جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ بإنشاء صندوق لدعم الصناعة والسياحة، ويوضع في هذا الصندوق مبلغ لدعم المصانع «المتعثرة تمامًا»، بحيث يشاركهم الصندوق بحصة من الأسهم لإعادة تشغيلها.

وكشف عن اقتراح قدمه الأحد الماضي سيجري عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لتدبير 30 مليار جنيه بشكل مؤقت؛ تمنح للمصانع من البنوك، على أن تتحمل وزارة المالية 15% منها، وسيتيح ذلك كل شهر مليار جنيه لدعم شراء خطوط الإنتاج.