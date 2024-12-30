أردوغان لنظيره الإماراتي: يجب منع إسرائيل من تقويض المرحلة الجديدة في سوريا



أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وآخر التطورات في سوريا وفلسطين، ومجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية.

وشدد أردوغان خلال الاتصال، على أهمية ضمان الوحدة في سوريا، من خلال إقامة دولة تعيش فيها المجموعات الإثنية والدينية المختلفة جنبا إلى جنب في سلام.

وأكد ضرورة منع داعش من استغلال الفوضى في المنطقة، ومنع إسرائيل من تقويض المرحلة الجديدة في سوريا.

وقال إن «تركيا لن تقبل منظمة حزب العمال الكردستاني العاملة في سوريا، كممثل ومتحدث عن الأكراد في المنطقة».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن «بلاده ستواصل بذل كل الجهود الممكنة؛ لإنهاء المذبحة المستمرة في الأراضي الفلسطينية، خلال أقرب وقت ممكن».