طلب فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سيوك-يول"، الذي يواجه اتهامات بالتمرد لفرضه الأحكام العرفية مطلع الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن فريق التحقيق المشترك، الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسئولين والشرطة وغيرهما، قال إنه طلب من محكمة منطقة سول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس "يون" في منتصف ليلة أمس الأحد.

وأوضحت أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس في تاريخ الدستور لكوريا الجنوبية.

وأضافت أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسئولين قد أرسل 3 استدعاءات إلى الرئيس "يون" للمثول للاستجواب في اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة، إلا أنه تجاهل الاستدعاءات.