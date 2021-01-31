«الأورمان»: تزويج نحو 20 ألف فتاة يتيمة بمحافظات الجمهورية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية تستكمل دعمها لزواج الفتيات اليتيمات وأنه ضمن خططها لدعم شرائح الأيتام بشكل عام، وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة، وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات إلى إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.

وأكد شعبان أن جمعية الأورمان دعمت زواج نحو 20 ألف فتاة يتيمة بمحافظات الجمهورية المختلفة، منهم 1644 فتاة بالقرى الاكثر احتياجًا بالفيوم من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأشار إلى أن الأورمان قد أطلقت مؤخرا مبادرة «خير بالتقسيط» وهى مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة، بمبلغ الف جنيه شهريًا لمدة 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

واختتم شعبان أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات فى محافظة الفيوم، حيث نجحت فى دعم اتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى فى جميع مراكز المحافظة (طامية ــ سنورس ــ ابشواى ــ الفيوم ــ اطسا ــ مركز يوسف الصديق)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.