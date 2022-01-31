سفيرة أوكرانيا بأمريكا: العلاقات بين كييف وواشنطن في أفضل مستوياتها

أكدت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، أن العلاقات بين بين كييف وواشنطن وصلت إلى أفضل مستوياتها على مدى 30 عاما من استقلال أوكرانيا.

ونفت ماركاروفا، في حديثها لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية، تقارير إعلامية تفيد بوجود احتكاكات بين السلطات الأوكرانية والأمريكية بشأن تقييم تهديد الاعتداءات الروسية.

وقالت السفيرة الأوكرانية بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية: "لا يوجد احتكاكات، أعني أنه يمكننا إجراء بعض المناقشات ويمكن أن يكون لدينا اختلافات في الآراء، لكن الولايات المتحدة هي شريكنا الاستراتيجي، بل ويمكنني أن أقول الصديق الاستراتيجي رقم 1".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بوجود خلافات بعينها بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الزعيمين.