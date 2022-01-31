إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الدير في الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الدير، ضمن أعمال الموجة 19.

وأسفرت الحملة عن إزالة 38 حالة تعدي بمساحة 10893 متر مربع تعدى على الأراضي الزراعية بالبناء عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

وأكدت رئاسة مركز إسنا تكثيف حملاتها ضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدي الواقع على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.