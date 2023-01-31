الولايات المتحدة تهنئ بافيل لفوزه في انتخابات التشيك الرئاسية

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هنأت الولايات المتحدة شعب جمهورية التشيك على الانتخابات الرئاسية الوطنية وبيتر بافيل على توليه رئاسة البلاد.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:"خالص تهانينا لشعب التشيك والجنرال فيالا على فوزه في الانتخابات الرئاسية".

وأعرب بلينكن عن تطلعه إلى العمل معًا على العديد من الأولويات الثنائية والإقليمية والعالمية كأصدقاء وشركاء وحلفاء.

وكان رئيس الأركان السابق والعسكري البارز في حلف شمال الأطلنطي "" قد فاز بانتخابات الرئاسة في التشيك، وحصل بافيل على حوالي 57% في جولة إعادة أمام رئيس الوزراء السابق والملياردير "أندريه بابيش".