الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 3 إرهابيين تابعين لحزب العمال الكردستاني في منطقة عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا.



وأضافت وزارة الدفاع، في بيان لها نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن قواتها حيدت الإرهابيين الـ 3 شمالي سوريا، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم ضد الأهداف التركية في المنطقة.



وأكد البيان مواصلة القوات التركية مكافحة الإرهاب وتحييد الإرهابيين والحيلولة دون تحقيقهم لأهدافهم.



وكانت القوات التركية نفذت خلال الأعوام الماضية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني".