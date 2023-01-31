النني في طريقه للاستمرار مع أرسنال

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كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء،عن وجود تطورات جديدة متعلقة بمستقبل محمد النني، متوسط ميدان نادي أرسنال.

ويعتبر النني من بين اللاعبين المفضلين لدى مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا،على الرغم من بقاء اللاعب بديلا معظم الوقت.

وسينتهي عقد النني الحالي مع نادي أرسنال مع نهاية الموسم الجاري.

لكن ووفقا لما ورد على لسان موقع توك سبورت، فإن النني سوف يجدد عقده مع أرسنال لموسم إضافي وحتة نهاية شهر يونيو من عام 2024 المقبل.

ودعم أرسنال صفوف وسط ملعبه هذا الشهر بضم جورجينيو من تشيلسي في انتظار الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

النني أصيب على مستوى الركبة وسيخضع ابن الـ30 ِعاما لعملية جراحية ستبعده عن أرسنال لفترة ليست بالقصيرة.