يستضيف برنامج "حدوتة مصرية"، الذي يذاع العاشرة مساء غدٍ الخميس، في إذاعة الشرق الأوسط الدكتور جلال الجميعي أستاذ الكيمياء العضوية، وعميد كلية العلوم جامعة حلوان الأسبق.

ويكشف ضيف الحلقة عن كواليس عمله ضمن فريق اختيار الفائزين بنوبل للكيمياء، ويتحدث عن كواليس حصوله على جائزه النيل لعام 2013، وعلى جائزة القاره الإفريقية في العلوم والاختراع من الاتحاد الإفريقي لعام 2010، واختياره عضوًا دوليًا بمنظمة اليونسكو وممثلاً للقارة الإفريقية.

وفي حواره مع الإذاعي أحمد إبراهيم مقدم البرنامج، يتناول "جلال"، طبيعة عمله مع هيئة نوبل، وكيف تم اختياره ليكون من ضمن العلماء الذين يقومون بترشيح العلماء للحصول على جائزة نوبل للكيمياء.