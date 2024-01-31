تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وجاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها ليتراوح بين 68 إلى 74 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

زاد سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات.

ارتفع سعر سمكة موسي 10 جنيهات ليتراوح بين 180 إلى 380 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 170 جنيها 410 جنيهات.

وانخفض سعر الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيهات للكيلو.

تراجع سعر كيلو سمك البربون 10 جنيهات ليتراوح بين 65 إلى 75 جنيها.

وتراجع سعر الجمبري الجامبو 15جنيها ليتراوح بين 510 إلى 690 جنيها.

زاد سعر كيلو الجمبري الصغير 5 جنيهات ليتراوح بين 90 إلى 200 جنيه.

تراجع سعر السمك البوري 25 جنيها ليتراوح بين 90 إلى 120 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.