الحوثي تعلن استهداف سفينة تجارية أمريكية بعدة صواريخ وإصابتها بشكل مباشر

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن «القوات البحرية التابعة للحوثي نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة تجارية أمريكية KOI، كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر».



وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن «العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن».



وأشار إلى أن «العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية للمدمرة الأمريكية (يو إس إس غريفلي) بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر»، مؤكدًا أن «الإصابة كانت مباشرة ودقيقة».



ولفت إلى أن «الحوثي مستمرة في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة».



وجدد التأكيد أن «الجماعة ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد، ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية؛ ردا على أي حماقة بريطانية أمريكية ضد اليمن العزيز»، بحسب ما ورد في البيان.



وأكد أن «جميع السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة لجماعة الحوثي، طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن».