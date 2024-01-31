أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إجلاء 145 مهاجرا إثيوبيا من اليمن إلى بلادهم.

وقالت المنظمة، في منشور على حسابها بمنصة إكس صباح اليوم: "سافر 145 مهاجرا بأمان من مدينة عدن جنوبي اليمن إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

وأضافت أن إجلاء هؤلاء تم "في ثاني رحلة تسيرها المنظمة الدولية للهجرة هذا الأسبوع ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية".

وأفادت المنظمة بأنه "في عام 2023 وصل أكثر من 97 ألف مهاجر إلى شواطئ اليمن، وهو ما يتجاوز أرقام عام 2022".

يشار إلى أن اليمن يستقبل بشكل متكرر العديد من المهاجرين، خصوصا من إثيوبيا والصومال، حيث يهدف الكثير منهم إلى الانتقال عبر اليمن إلى دول الخليج، خصوصا السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.