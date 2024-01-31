شركة السوبر ليج تستنكر تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية

أرسلت شركة أيه 22 المسؤولة عن الترويج لبطولة السوبر ليج خطابا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تتهمه بمحاربة المنافسة في كرة القدم.

ويعد ألكسندر سيفرين رئيس يويفا وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكبر المنتقدين لبطولة السوبر ليج منذ إعلان 12 ناديا تأسيسهم لهذه الرابطة في نيسان/أبريل 2021.

واستمرت الانتقادات رغم الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في الشهر الماضي، والذي نص أن لوائح يويفا التي استند عليها في منع إقامة هذه البطولة الحديث، تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

ووصفت شركة أيه 22 هذا الحكم بأنه ينهي احتكار يويفا .

وكتبت شركة "أيه 22" تدوينه عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويترسابقا) "منذ نيسان/أبريل 2021 يستهدفنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراءات مناهضة للمنافسة لإحباط المبادرات التجارية للشركة ".

وأضافت "الإجراءات تشمل التشويه المستمر لسمعة الشركة بشكل غير مقبول في وسائل الإعلام وأماكن أخرى ،وكذلك تهديد الأندية والضغط عليها خلف الكواليس لمنعهم من مناقشة البطولة الجديدة ودفعهم للإعلان بشكل علني عن دعمهم للبطولات التي ينظمها يويفا ".

وأشارت "الإجراءات المتواصلة لمكافحة المنافسة من جانب يويفا هدفها النهائي إقصاء شركة أيه 22 من السوق الأوروبية الخاص بالمنافسات بين الأندنية ، غير قانونية وستؤدي إلى تفاقم الخسائر والأضرار الكبيرة التي تكبدها (يويفا) بالفعل بسبب إجراءاته السابقة".

وشددت الشركة في بيانها، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء للجهات القضائية المختصة ضد (يويفا) ومسؤوليه.

وكانت شركة أيه 22 كشفت عن هيكلة البطولة بنظامها الجديد في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم محكمة العدل الأوروبية، حيث ستقام مسابقات الرجال بمشاركة 64 فريقا مقسمة على ثلاث دوريات بينما يتم تقسيم مسابقات السيدات بمشاركة 32 فريقا على دوريين.

ولم يتلق هذا المشروع الجديد دعما علنيا بشكل كبير من الأندية باستثناء الداعمين الأساسيين برشلونة وريال مدريد ،في الوقت الذي أبدى فيه رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتس استعدادا لمناقشة مشروع السوبر ليج قائلا إن كرة القدم الأوروبية يديرها الآن كبار السن الذين يفتقدون للرؤية .